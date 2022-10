Elezioni politiche 2022, la sinistra si rassegni: non presiederà alcuna Camera

Arnaldo Magro 01 ottobre 2022 a

«Che poi uno, a questo punto, la dovrebbe cambiare per davvero la Costituzione. Magari riscrivendola, sapendo che comunque vada, la sinistra deve vincere sempre e comunque». Scherzano ma neanche troppo, i due capigruppo di centrodestra intercettati al bancone di un bar in centro. Si è detto e scritto che il futuro governo, avrebbe intenzione di lasciare la presidenza della Camera, alle opposizioni. «È la prassi» sostengono con fermezza a sinistra. Ora, si metta il cuore in pace il Pd. Non vi è intenzione alcuna nei vincitori delle elezioni, di lasciar loro tale Presidenza. «Quando governano loro, alle opposizioni non lasciano un bel nulla. Anzi sistemano gente ovunque ed occupano ogni spazio».

Di lasciar loro la presidenza della Camera o del Senato, non ci pensano lontanamente. A sinistra si sono già organizzati con proteste e manifestazioni di piazza? «E pensano pure, con queste intimidazioni, che daremo loro anche gli strumenti per fomentare tali situazioni?». Stia tranquillo dunque il Conte Giuseppe, già pronto a gridare all'inciucio preventivo. Proprio per non scontentare nessuna tra le opposizioni, le presidenze resteranno in capo al centrodestra. Il più classico dividi et impera, celebre locuzione, di romana memoria più attuale che mai.