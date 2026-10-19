Ilaria Salis ribalta la frittata, ora sono i “minorenni con background migratorio” a rischio violenza della polizia...

E come ti sbagli. Ilaria Salis sulle violenze di Milano ribalta la frittata: ora sono i teppisti che hanno messo a ferro e fuoco la città, saccheggiato e devastato, a rischiare di diventare vittime della polizia brutta e cattiva... Siamo al paradosso.

“Esprimo preoccupazione per la situazione delle persone fermate e trattenute - non è chiaro dove - in relazione ai fatti di Milano, tra cui numerosi minorenni con background migratorio. Anche qualora alcuni dei giovani fermati avessero commesso dei reati - circostanza che dovrà essere accertata nelle sedi competenti - ciò non li priverebbe in alcun modo dei loro diritti fondamentali, che devono essere garantiti e rispettati senza eccezioni”, scrive sui social l’eurodeputata di Avs.

Insomma, tutelare i minore, soprattutto se hanno “background migratorio”. Salis punta il dito contro il governo naturamente considerato vendicativo e razzista: “La storia recente del nostro Paese ci insegna, purtroppo, che in situazioni di forte tensione si sono verificati episodi gravissimi di violenza. Di qui, la mia preoccupazione. Che spero risulterà infondata. Di fronte a una destra autoritaria, animata da uno spirito di vendetta intriso di classismo e razzismo, è necessario ribadire con forza un principio irrinunciabile: viviamo in uno Stato di diritto, non in uno Stato di polizia - prosegue Salis -. Il garantismo e il rispetto dei diritti fondamentali costituiscono le fondamenta di una società democratica e civile. Devono valere sempre, per tutte e tutti. Soprattutto in questi momenti”.

In campo c’è una squadra di avvocati per aiutare i ragazzi fermati: “Da Strasburgo, sto cercando di mettermi in contatto con le autorità competenti per comprendere meglio la situazione e contribuire, per quanto possibile, a una sua risoluzione tranquilla. Ringrazio il team legale auto-organizzato che sta offrendo assistenza alle persone coinvolte”, conclude Salis confermando la solita dinamica: combattere tutte le battaglie... profondamente sbagliate dalle occupazioni ai maranza violenti.