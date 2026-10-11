Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 11 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 11 2026

Ariete

La tempesta degli ultimi giorni si placa, Luna si trova nel passionale Scorpione, segno che influenza in maniera positiva i vostri pensieri, di conseguenza anche le azioni. La prima energica azione si vede in amore… prorompente desiderio sessuale. Ma c’è anche la massiccia presenza di corpi celesti nei settori che portano successo alle azioni nel lavoro e nella professione, tutto il periodo sarà indicato per far partire nuovi progetti d’affari e cambiamenti in famiglia. Fortuna.

Toro

Luna in Scorpione chiede due giorni di attenzione per la salute. A parte la gola e i bronchi, può interessare organi genitali, vescica e intestino, ma non è detto che i problemi si presentino, bisogna però stare attenti. Diverso invece l’effetto provocatorio sulle collaborazioni e il matrimonio, ma nel campo materiale, avete la protezione del Sole in Bilancia che protegge la parte materiale della vita, riuscirete a spazzare via malintesi e sospetti, gelosie. Sogni premonitori.

Gemelli

Saturno è un giudice severo, il rigido moralista, anche più di Giove, cercate di non strafare anche se sono entrambi in aspetto molto creativo e positivo. Esiste il rischio serio di creare incomprensioni con gli altri e sarebbe un peccato perché avete anche oggi una Luna ottima per l’attività e per gli affari, insieme a Mercurio protegge i viaggi. Il transito porta anche un surplus di energia e uno si lancia senza ponderare prima. In amore non dovete esibire nulla, siate voi stessi.

Cancro

Risentite delle difficoltà incontrate nei giorni passati sotto il novilunio in Bilancia, ma oggi siete già nelle grazie della vostra amata Luna che è passata nel punto più alto del vostro oroscopo, Scorpione. Segnala una segreta felicità in amore e guida la vostra mano nelle scelte fortunate per quanto riguarda decisioni professionali e affari. Le stelle mettono il destino nelle vostre mani da pianista, dovete solo trovare lo spartito giusto. Venere e Giove lo trovano per voi.

Leone

Fino a questo momento ottobre si è dimostrato senza dubbio sorprendente, tutto da vivere è ancora tutto da costruire. Il quadro astrale è sempre intenso, Giove nel segno, bellissimo (autorità, potere) congiunto a Marte stakanovista, voi farete ancora molto. Ma oggi e domani potreste essere bloccati dalla Luna scorpionica, primo problema forti nevralgie. Rischiate di perdere la spontaneità, che poi è quella che vi fa vincere anche in amore nonostante Venere contro.

Vergine

Situazione molto interessante per le libere professioni, imprenditori e anche piccoli commercianti e artigiani, Mercurio perfetto aiuta a velocizzare le iniziative e a correggere qualche vostro errore del passato, nel campo del lavoro e molte volte anche nell’amore. Approfittate pienamente della protezione che avete nei rapporti con le autorità, autogestione in affari toccati dalla Luna, e fortunata Venere, grintoso Marte. Transiti che sono anche un inno alla passione!

Bilancia

Dopo la forte Luna nuova, vi sentite spremuti come un limone di Amalfi, ovviamente, quindi intorno a voi c’è ancora profumo di buoni affari. Può essere che gli incassi non siano quelli di una volta, ma avete comunque più degli altri perché sapete misurare le spese. Sole e Giove, uno stimolo mentale magnifico, fortunato per l’amore. La fortuna, si dice, è come il Giro d’Italia, uno lo aspetta a lungo ma lui passa in fretta. La lentezza è imperdonabile, prendete subito la corriera.

Scorpione

Appena diventata nuova, Luna entra nel segno e darà immediatamente un colore nuovo alla vostra giornata e anche alla vostra vita. Ottimismo. Bravi nell’inventare nuovi giochi in amore, quando siete in fase di innamoramento, così dovete essere capaci di inventare nuovi giochi nella professione, a partire da domani. Non potete sentire direttamente la forza di Marte, ma in Leone è comunque utile perché vi dirige verso il successo. Oggi sex e poesia, non male vero?

Sagittario

Come se fosse il primo mattino del mondo, questo risveglio con tanti influssi meravigliosi che vi mandano segni amici, Ariete e Leone, Bilancia e Acquario. Transiti non solo belli ma fortissimi per una eventuale rincorsa professionale che richiede oltre alla bravura anche un grande coraggio e fiducia in sé stessi. Faranno storia non solo di questo autunno ma di un anno intero! Programmate iniziative in ordine di priorità per la prossima settimana. Amore: cosa volete l’uno dall’altro?

Capricorno

Ritorna positiva la Luna in Scorpione, è praticamente certo che vi travolgerà un’alta onda passionale. È talmente potente l’aspetto che forma con Giove e Plutone da provocare tempeste e maremoti, figuratevi se non smuoverà un cuore che finge ancora (!) indifferenza. Nuovi innamoramenti certi. L’ambiente professionale vive una specie di work in progress, lavori in corso, nulla di definitivo ancora, tanto può ancora cambiare in un senso o nell’altro. Aspettate la Luna del 18.

Acquario

Il vostro giorno zodiacale è il sabato, governato da Saturno, la domenica di solito è meglio non trattare cose professionali importanti. Eppure la Luna si rivolge verso l’ambiente professionale e nel luogo dove avete i vostri affari, chiede azioni misurate. Orientamenti e scelte che possono cambiare l’indirizzo e apportare utili variazioni anche in famiglia, ma sarebbe meglio agire la prossima settimana. Anche in famiglia bisogna mostrare più cordialità e più dolcezza.

Pesci

Quello che è mancato nei mesi passati è la serenità d’animo, ma bisogna darvene atto: conseguenza delle azioni altrui. Considerate come un vero premio questa Luna in Scorpione, che forma aspetti con cinque pianeti importanti per l’attività e per la vita affettiva, tutti in posizione positiva nei confronti dei Pesci. Se non oggi, che siete totalmente presi nella rete dell’amore, domani vi dovete buttare nelle imprese e mettere da parte divertimenti e passatempi. Se volete guadagnare.