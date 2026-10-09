Usa, Trump tuona contro New York: “Un affronto a Little Italy. Interverrò”. Cosa è successo

COLUMBUS DAY

Il presidente Trump torna a tuonare e stavolta lo fa in difesa di Little Italy, lo storico quartiere di New York dove storicamente risiedevano gli italiani emigrati nella Grande Mela.

“I funzionari di New York hanno pubblicato una mappa che mostra le comunità etniche - ha detto il Tycoon, intervenendo alla Casa Bianca per il Columbus Day - La mappa include Little Senegal, Guyana, Haiti e Yemen, ma non include Little Italy. Una omissione impensabile per New York”.

Per Trump la rimozione del quartiere dalla lista di comunità etniche è una “disgrazia” e per questo annuncia: “Ci metteremo subito al lavoro su questo, altrimenti non invieremo loro nemmeno uno dei miliardi di dollari che vogliono sprecare”.