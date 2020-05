Pannella: Renzi, 'chissà che penserebbe di questa fase, è stato un gigante'**

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "E' stata un'esperienza che mi ha colpito molto, allora ero presidente del Consiglio consideravo un dovere, oltre che un piacere personale, andare ad omaggiare Marco Pannella". Lo dice Matteo Renzi a radio radicale ricordando il suo incontro con Marco Pannella poco prima della sua scomparsa nel 50esimo della nascita del leader radicale.

"Il mio gesto è stato un gesto da premier nei confronti di una colonna della storia politica di questo paese. Io vengo dal mondo cattolico, non sono cresciuto con una cultura radicale ma la figura di Pannella è sempre stata un figura affascinante e andarlo a trovare, in quella situazione sinceramente, mi emozionò molto. Quando siamo arrivati, io ero emozionato".

"E -aggiunge Renzi- sarei molto curiosi di sapere che penserebbe della fase che stiamo vivendo. Della situazione delle carceri, della fase che vive l'Europa e dei diritti. Sarebbe stato interessante conoscere l'opinione di Pannella. Mi piacerebbe mettermi in macchina, accendere radio radicale come facevo sempre e sentirlo parlare di quello che sta accadendo, ascoltare la sua opinione su questa fase storica. La politica italiana deve davvero tanto a un gigante come Marco Pannella".