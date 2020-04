Sicilia: deputati Lega, 'Garantire fondi per lo sviluppo rurale'

Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo condiviso la scelta del Governo regionale di ricorrere ad una profonda rimodulazione dei fondi europei disponibili per la Sicilia per far fronte alla grave crisi socio-economica causata dal Covid-19. Stiamo però attenti a non creare più danni di quelli che si vogliono riparare". E' la denuncia dei deputati regionali della Lega in Sicilia. "Questi fondi sono infatti essenziali per programmi e processi di sviluppo di importanti aree geografiche ed economiche della nostra regione. A ciò si aggiunga che spesso alcuni di questi fondi non hanno alternative per il sostegno dell’economia locale, soprattutto nelle aree interne o rurali", dicono i deputati Ars Catalfamo, Caronia, Bulla e Ragusa.

"Per questo proporremo domani un piccolo ma significativo emendamento alla Finanziaria, affinché siano esclusi dalla riprogrammazione non solo i fondi già destinati e con contratti vincolanti ma anche quelli finalizzati ai cosiddetti CLDD, i percorsi di sviluppo gestiti dalle comunità locali di cui sono espressione molti Gruppi d’azione locale", concludono.