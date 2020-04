Ponte Morandi: Conte, 'è l'Italia che sa rialzarsi'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Questo è un cantiere simbolo per l'Italia, dell'Italia che sa rialzarsi, che si rimbocca le maniche, dell'Italia che non si lascia abbattere e sopraffare neppure da una tragedia così. L'Italia che mette insieme le competenze, il senso del dovere e della responsabilita'". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo a Genova per la cerimonia della posa dell'ultima campata del nuovo ponte sul Polcevera. Le immagini della tragedia che ha sconvolto l'Italia intera "hanno fatto il giro del mondo, ma oggi verranno sostituite da queste, che sono immagini della creatività, dell'abnegazione e della maestria italiana".