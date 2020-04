Mantova: sisma, ordinanza Lombardia a sostegno imprese bloccate in lockdown

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, il 24 aprile ha firmato una nuova ordinanza, con la quale vengono approvate misure straordinarie a sostegno delle imprese al fine di mitigare gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19.

"Un provvedimento - spiega Fontana - assunto per andare incontro alle esigenze di liquidità delle imprese impegnate nella ricostruzione post-sisma che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, si trovano in lockdown con la conseguente sospensione delle attività degli oltre 300 cantieri legati sia alla ricostruzione privata che pubblica". Con la nuova Ordinanza, si autorizza la possibilità di presentare uno 'Stato di Avanzamento Lavori' straordinario, in deroga a quello stabilito dalle ordinanze sulla base delle quali è stato concesso il contributo.

Alle imprese, ai subappaltatori e fornitori e ai tecnici impegnati in cantieri edili finalizzati alla ricostruzione che presenteranno una richiesta di erogazione di un Sal straordinario, verrà riconosciuto l'esatto ammontare delle lavorazioni svolte sino al momento della sospensione del cantiere (stato di consistenza) a condizione che venga richiesta una somma di almeno 5.000 euro e fino all'occorrenza massima del 90% dell'importo concesso.