Coronavirus: Salvini, 'bene piano da 19 mln Abruzzo, da parole a fatti'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “19 milioni di euro per assicurare fino a 2mila euro per il pagamento delle spese delle partite Iva, 2mila euro per gli operatori dell’infanzia, 500 euro agli studenti fuori sede e fino a 10mila euro alle aziende. È la proposta di legge presentata dalla Lega in Abruzzo. Se non c’è il governo, ci pensa il buongoverno locale. Dalle parole ai fatti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.