Coronavirus: Nobili, 'scuole e bar chiusi, ma folla a conferenza stampa Conte'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Le scuole e i centri estivi non si possono riaprire, rischio assembramento. Le messe non si possono celebrare, rischio assembramento. Bar e ristoranti, giammai: rischio assembramento. Però le conferenze stampa tutti accalcati si possono fare. Tutto ok #Fase2". Lo scrive su twitter Luciano Nobili di Iv commentando delle immagini del premier Giuseppe Conte a Genova.