Coronavirus: a Milano inizia consegna 12.500 mascherine a domicilio

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - Parte anche a Milano, così come nelle città della provincia, un progetto per consegnare a domicilio le mascherine alle famiglie. Protezione Civile comunale, Areu, in collaborazione con Anpas, Cri, Faps e Fvs, inizieranno già da oggi a distribuirle ai familiari dei pazienti che soccorreranno.

Le 25 associazioni di soccorso attive a Milano e convenzionate con Areu hanno ricevuto dalla protezione civile comunale 100 confezioni di mascherine chirurgiche ciascuna, suddivise in kit da 5 mascherine, per un totale di 12.500 pezzi.

"Il Comune vuole arrivare a distribuire le mascherine a chi ne ha più bisogno e si fa aiutare da chi ogni giorno è vicino a tanti cittadini: ogni settimana riforniremo le associazioni", spiega il vicesindaco Anna Scavuzzo. La Protezione Civile della Regione Lombardia ha consegnato al Comune un ulteriore lotto di 300mila mascherine chirurgiche: anch'esse saranno destinate ai cittadini e alle organizzazioni che operano nell’ambito del Comune.