Palermo: nasce Consulta delle biciclette, sindaco 'puntiamo su mobilità dolce' (2)

(Adnkronos) - Soddisfazione per l'approvazione della delibera che istituisce la Consulta delle biciclette viene espressa anche dal capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Palermo, Rosario Arcoleo, e dal segretario provinciale dem Rosario Filoramo. "Con l’avvio della Fase 2, dopo l’assoluto lockdown causato dal Covid-19, sarà preferibile optare nell’uso di mezzi di trasporto privati non inquinanti in alternativa ai mezzi pubblici dove momentaneamente sarà contingentata la presenza di pubblico". Il Partito democratico ritiene questa delibera "un primo passo per successivi interventi di sostegno alla mobilità dolce".

A favore della delibera ha votato anche il M5s. "E’ un passaggio storico per la città di Palermo sul tema della ciclabilità - dicono i consiglieri pentastellati Antonio Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco -. Con questa approvazione diamo finalmente uno strumento importante di partecipazione a cittadini singoli e associati appassionati della mobilità dolce, che va anche nella direzione della sostenibilità ambientale a beneficio di tutta la popolazione".