Napoli: Meloni, 'non si può morire facendo proprio dovere per colpa di criminali'**

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Profondo cordoglio per il 37enne della Polizia di Stato che ha perso la vita questa notte mentre tentava di arrestare dei rapinatori. Non si può morire così, con tutta la vita davanti e facendo il proprio dovere, per colpa di questi criminali, che ci aspettiamo di veder marcire in carcere". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.