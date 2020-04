Milano: giunta approva consuntivo 2019, 'resta alto allarme su conti'

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - La giunta del Comune di Milano approva il bilancio consuntivo del 2019 che registra un avanzo di amministrazione di 162 milioni di euro. “E' frutto di una gestione virtuosa. In questa situazione i nostri sforzi non sono sufficienti e resta alto l’allarme sui conti", dice l’assessore al Bilancio, Roberto Tasca, con riferimento all'emergenza covid19.

Il bilancio in pareggio, ancora da discutere in consiglio comunale, attesta l’ammontare delle spese correnti a 2,7 miliardi, al netto di un contributo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per 323 milioni e rimborso di quote capitale dei mutui per 198 milioni, spiega una nota del Comune. Una situazione che consente a Palazzo Marino di accantonare una cifra di 162 milioni di euro come avanzo di amministrazione, disponibile per le spese correnti.

Si attesta invece sugli 806 milioni di euro, nel 2019, la voce relativa alle spese in conto capitale. Sono stati effettuati maggiori investimenti soprattutto nel settore dei trasporti e della viabilità.