Messina: pedina e insegue ex fidanzata, scatta divieto di avvicinamento

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - I poliziotti del Commissariato di Sant'Agata Militello (Messina) hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal gip del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, a carico di un 31enne santagatese. L’uomo non potrà in alcun modo avvicinare l’ex fidanzata nei confronti della quale si è reso in più occasioni responsabile del reato di atti persecutori. Dalle indagini coordinate dal sostituto procuratore Giorgia Orlando è emerso che, nonostante la relazione tra i due si fosse conclusa nel dicembre del 2019, il 31enne avrebbe continuato a perseguitare l'ex 22enne, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita pur di sottrarsi alle continue e insistenti richieste di riavvicinamento. Prima telefonate e messaggi, poi il 31enne si è presentato davanti casa della donna e l'avrebbe costretta a riceverlo. Poi ha iniziato a pedinarla, fino all'ultimo episodio: un inseguimento dell’auto a bordo della quale l’ex viaggiava con il nuovo compagno.