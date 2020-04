Coronavirus: Salvini, 'trovare soluzione per autoscuole'

Roma, 27 (Adnkronos) - “Potranno riaprire, ma non potranno lavorare. È la situazione assurda in cui si ritrovano le autoscuole italiane, ferme al palo e senza neanche la possibilità di accedere alla cassa integrazione. Stiamo parlando di oltre 7mila imprenditori e di 30mila lavoratori in tutta Italia. La mia solidarietà a tutti loro: siamo al lavoro per convincere il governo a trovare una soluzione in fretta, dopo settimane di chiacchiere”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.