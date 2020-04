Coronavirus: Renzi, 'contrario a scuole chiuse, ampliamo disuguaglianze'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Io l'ho detto anche un mese fa, mi prenderanno per pazzo ma sono contrario alle scuole chiuse. E almeno le terze medie e le quinte superiori, cioè i ragazzi che devono sostenere gli esami, li avrei rimandati a scuola a partire da maggio. Ma visto che hai deciso di non mandarli a scuola, almeno utilizza questi mesi per fare i lavori nelle scuole...". Lo dice Matteo Renzi, intervistato da Tgcom, ricordando che giovedì in Cdm approda un dl di 55 miliardi. "Almeno non abbiamo buttato via questi mesi", rimarca ancora prima di aprire un altro tema legato alla chiusura delle scuole: "io ho due figli, ma viviamo in una bella casa, abbiamo il wi-fi, il computer, ma tutti quelli che non hanno il wifi, l'ipad, il pc? Così ampliamo le disuguaglianze e non mettiamo nemmeno a posto le scuole", lamenta Renzi.