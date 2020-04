Coronavirus: Mattarella, 'riflettere per trovare occasioni di crescita'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "E' possibile anche che da questa esperienza, così dura e sofferta, si tragga un’occasione di crescita. Per riflettere tutti su ciò cui abbiamo dovuto, momentaneamente, rinunziare; e sul valore delle occasioni e dei gesti, apparentemente scontati, che in questo momento ci mancano. A cominciare dalle relazioni tra le persone". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento per "# maestri", nuovo programma di Rai Cultura in collaborazione con il ministero dell'Istruzione per #LaScuolaNonSiFerma, in onda oggi su Raitre.

"Ma soprattutto -prosegue il Capo dello Stato- per riflettere su ciò che dovrà, necessariamente, cambiare. Perché tutti ripetiamo che, dopo questa pandemia, il mondo non sarà più come prima: ma nessuno, davvero, può ancora dirci come sarà. Come sarà il mondo di domani dipenderà, in realtà, in larga misura da voi, studenti di oggi. Dalla vostra capacità di pensarlo, di progettarlo, di viverlo. Dal vostro impegno. Da come metterete a frutto i saperi e le conoscenze che oggi acquisite. Anche per questo –direi, particolarmente per questo- è importante continuare. Continuare a sentirsi e a essere studenti. Continuare a sentirsi parte, protagonista, della comunità educante".