Coronavirus: Mattarella, 'Rai per scuola esalta missione servizio pubblico'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Anche per quanti tra voi sono giunti alla conclusione del percorso scolastico -e si preparano agli esami di maturità- è importante continuare a tenere vivo il rapporto che unisce tutti voi, insieme, alla vostra scuola, alle vostre lezioni. Nelle forme in cui questo è reso possibile dalle nuove tecnologie. E desidero ringraziare chi opera perché questo avvenga, a cominciare da tanti docenti. A questo impegno oggi si aggiunge il progetto messo a punto dal ministero dell’Istruzione, insieme alla Rai. Un contributo importante, che esalta la missione di servizio pubblico, richiamando il ricordo di alcune delle pagine più belle e preziose della Rai; e che coinvolge numerose personalità del mondo della nostra cultura". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento per "# maestri", nuovo programma di Rai Cultura in collaborazione con il ministero dell'Istruzione per #LaScuolaNonSiFerma, in onda oggi su Raitre.

"A tutti coloro che hanno lavorato a questo viaggio nella conoscenza, esprimo -prosegue il Capo dello Stato- un grande apprezzamento. A voi, ragazze e ragazzi, il mio incoraggiamento".