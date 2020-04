Coronavirus: Magi, 'inaccettabili tutte violazioni libertà fondamentali'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Il richiamo dei vescovi italiani al governo è comprensibile. I vescovi non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto. Ma è ora che arrivi un intervento più ampio e diretto dal Parlamento italiano, che è sembrato sin qui essere una delle prime vittime del virus". Lo afferma Riccardo Magi deputato di Più Europa-Radicali.

"Sono inaccettabili -aggiunge- le limitazioni a tutte le libertà fondamentali sancite dalla Costituzione, libertà il cui esercizio deve essere garantito nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure finalizzate a prevenire la diffusione del contagio. Per questo in occasione della conversione del Dl 19 presenterò emendamenti volti a chiarire che libertà di spostamento, di dimora, di riunione e di manifestazione sono garantite a determinate condizioni. Al governo spetta il compito di indicare nel dettaglio tali condizioni, non certo quello di comprimere le libertà fondamentali con atti amministrativi o di stilare una sorta di gerarchia tra esse".