Coronavirus: Gros-Pietro, 'serve visione lungo termine, puntare su sostenibilità'

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - "Siamo tutti coinvolti personalmente nel fronteggiare un’emergenza sanitaria che non era stata anticipata nella sua gravità. In questo momento è necessario intervenire tempestivamente, e al tempo stesso occorre una visione di lungo termine, per proteggere e costruire il futuro della comunità". Lo ha affermato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, in occasione dell'assemblea dei soci della banca.

"La pandemia ha anche sottolineato drammaticamente che il genere umano non ha il controllo del pianeta -ha continuato- una constatazione che richiede di aumentare l’attenzione ai temi della sostenibilità ambientale. Abbiamo bisogno di nuove conoscenze, e di nuove tecnologie, per sviluppare nuovi sistemi economici, sostenibili sia sotto il profilo ambientale che sul piano sociale. Intesa Sanpaolo ne è profondamente convinta, ed è tra le imprese leader al mondo per le azioni portate avanti in direzione della sostenibilità e dell’economia circolare: investe in innovazione, sia con il proprio Innovation Center, sia attraverso la partecipazione diretta e indiretta in un numero sempre crescente di start-up".