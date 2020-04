Coronavirus: Dpcm, su carceri limitare permessi e semilibertà, valutare domiciliari**

Roma, 27 apr.(Adnkronos) - Per limitare la diffusione del Covid-19 "si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare". E' quanto si legge nel Dpcm firmato stasera dal premier Giuseppe Conte.

Sempre sugli istituti previdenziali, il Dpcm prevede che i colloqui visivi si svolgano "in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri".