Coronavirus: Dpcm, 'monitoraggio quotidiano Regioni su andamento epidemia'**

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale". Si legge nel Dpcm firmato stasera dal premier Giuseppe Conte.