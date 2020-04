Coronavirus: Crimi, 'stop polemiche, prudenza e responsabilità per uscirne' (2)

(Adnkronos) - "Il rischio - prosegue Crimi - è concreto, soprattutto alla luce di quanto affermato di recente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che certifica come "siamo lontani dalla fine della pandemia". Lo ribadisco: siamo stati prudenti e la prudenza ci ha condotto a risultati notevoli, continuiamo ad essere prudenti e riusciremo ad arrivare lontano. E se la linea della prudenza adottata dal Governo è apprezzata anche dalla Federazione degli Ordini dei Medici, vale la pena continuare su questa strada".

"Abbiamo chiesto a tutti i cittadini un sacrificio importante, quello di restare a casa, di rinunciare a qualcosa, talvolta anche ad affetti importanti, di isolarsi e di ridefinire le proprie abitudini. Lo abbiamo fatto per proteggere la salute di tutti. Ora - è l'invito del capo politico del M5S - non permetteremo che la fretta o l'avventata propaganda di qualcuno rendano vano tutto ciò che siamo riusciti a fare. Contenere i contagi è stato il primo, cruciale, passo. Impedire che tornino a diffondersi, mietendo tante altre vittime, è il prossimo. E per farlo serve ancor più prudenza di quanta ne abbiamo adoperata fino ad oggi".

"Dobbiamo investire oggi sulla prudenza per guadagnare velocità e sicurezza in futuro, quando potremo correre. Coraggio. Sappiamo che il momento è difficile, molto, ma dobbiamo resistere e agire con senno. Insieme andiamo avanti, insieme ne usciamo", conclude.