Coronavirus: Comune Milano stima in oltre 400 mln mancate entrate per covid

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Il Comune di Milano stima in "oltre 400 milioni" le mancate entrate per l'emergenza coronavirus. Lo spiega l'assessore al Bilancio del Comune Roberto Tasca nella nota in cui annuncia l'approvazione del consuntivo 2019 da parte della giunta, che presenta un avanzo di 162 milioni di euro.

"Possiamo contare - dice Tasca - su preziosi risparmi di spesa nel 2019, anno in cui non era prevista la ricaduta negativa dell’emergenza covid-19 sulle entrate del 2020-2022. Questi risparmi ci consentono di alleviare, solo in parte, il peso sulla spesa corrente delle mancate entrate, che stimiamo ormai oltre i 400 milioni di euro. Per Milano serve una cura particolare da parte di Regione e Governo, perché l’onere di cui si fa carico la città, nella gestione di servizi complessi, è enorme".