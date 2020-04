Coronavirus: Colao, 'ripartire con decisione ma in sicurezza è priorità'**

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Questo è il primo passo per avviare l’Italia alla fase 2. Ripartire con decisione ma in sicurezza è adesso la priorità di tutti gli Italiani. Il nostro Comitato Economico Sociale vuole ora ascoltare e sistematizzare bisogni e opportunità di individui, famiglie e imprese, per consigliare priorità e interventi che possano sostenere il rilancio e la competitività dell’Italia nel 2020-21". Ad affermarlo è Vittorio Colao, il responsabile del Comitato di esperti in materia Economica e Sociale (Comitato Economico Sociale), che ha consegnato nei giorni scorsi alla Presidenza del Consiglio il primo rapporto sul lavoro effettuato dalla data del suo insediamento, lo scorso 12 aprile.