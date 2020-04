Coronavirus: Spadafora, 'protocollo Figc insufficiente, servono approfondimenti'

Milano, 26 Apr. (Adnkronos) - Quella dal 4 maggio "è una ripresa graduale che deve essere tale. È necessario avere protocolli rigidi. La Figc ha presentato qualche giorno fa un protocollo che ieri sera il comitato tecnico scientifico ha ritenuto non sufficiente. Ci saranno una serie di approfondimenti, non è un indecisionismo o volontà di andare contro il calcio, non è così". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a Che tempo che fa, parlando del mondo del calcio a cui sarà ancora impedito di ripartire.