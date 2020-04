Coronavirus: Manca, 'più grande manovra da dopoguerra, Lega scappa'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Con il nuovo scostamento che il Parlamento autorizzerà, il Governo predisporrà la più espansiva manovra economica dal dopoguerra e contemporaneamente con il Def certificheremo la sostenibilità dei saldi di finanza pubblica. Con la nuova Europa e con il recovery fund promuoveremo la ricostruzione della nostra economia. Ora senza paura la fase della ripartenza in sicurezza delle filiere nazionali conviverà per alcuni mesi con il virus". Lo sottolinea il senatore Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio al Senato.

"L'italia ce la può fare. I comportamenti della Lega, pura follia, scappano da una responsabilita' nazionale indispensabile in tempo di pandemia”.