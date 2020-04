Coronavirus: giovedì in Cdm anche stretta Bonafede su scarcerazioni

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri giovedì -insieme al dl aprile, che il governo spera di chiudere entro quella data- la stretta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulle scarcerazioni, che punta a coinvolgere la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per evitare da ora in poi nuovi 'casi Zagaria'.

Non solo. A quanto riferiscono fonti di primo piano, le norme a cui lavora il Guardasigilli introdurranno una proroga per l'entrata in vigore della riforma sulle intercettazioni, come richiesto da diversi uffici giudiziari in tutta Italia.