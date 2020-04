Coronavirus: Faraone, 'urge intervento governo su cassa integrazione' (2)

(Adnkronos) - "C’è chi ha già percepito le risorse indispensabili al sostentamento -prosegue Faraone- finché non si tornerà al lavoro e chi non sa ancora quando le percepirà. I più fortunati lavorano per un’azienda che si può permettere di anticipare le somme che poi recupererà dallo Stato. Poi ci sono i lavoratori che percepiscono dalla cassa integrazione ordinaria, pagata direttamente dall’Inps senza altri passaggi. Poi ci sono i lavoratori che attingono dalla cassa integrazione in deroga, previa contrattazione con le forze sociali e passaggio dalle regioni".

"Se sei fortunato e vivi in una regione che procederà speditamente, bene, altrimenti finirai nella categoria dei più sfigati, di tutti e creperai di fame prima di vedere le prime risorse. Pensate poi alle famiglie monoreddito. Ci sono stati datori di lavoro che hanno percepito il bonus di 600€ quando ancora i loro dipendenti non hanno avuto pagata la cassa. Incredibile ma vero".