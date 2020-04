Coronavirus: Conte, 'scuole chiuse fino a fine anno scolastico'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "La scuola è un capitolo importante, ragionevolmente resteranno chiuse fino a fine anno scolastico. E' difficile far vivere i due diritti", quello alla salute e quello all'istruzione, se riaprissimo le scuole il rischio di far schizzare i contagi sarebbe altissimo: "Ci dicono tutte le raccomandazioni che assisteremmo a un'esplosione nel giro di una due settimane, non possiamo permettercelo tanto più che abbiamo un personale docente con età media tra più alte Europa". Lo spiega il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Ora, con l'uscita graduale dal lockdown, "abbiamo elaborato un rischio calcolato, non lo sarebbe più se riaprissimo le scuole. M non restiamo inerti: la ministra Azzolina lavora per farle ripartire a settembre nel migliore possibile". Il premier ha poi rivolto un ringraziamento a "tutto il comparto scuola, davanti a un sfida inopinata ha dimostrato grandissima resilienza. A tutti va il mio personale ringraziamento".