Coronavirus: Conte, 'governo vigilerà, pronti a intervenire se curva diventa critica'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Se ami l'Italia, mantieni le distanze". E' l'invito, quasi uno slogan, quello che il premier Giuseppe Conte rivolge ai cittadini in conferenza stampa. "Ma anche il governo -aggiunge- ha il compito di vigilare perché la curva del contagio va tenuta sotto controllo e occorre fare in modo che non risalga. Saremo pronti a intervenire tempestivamente laddove la curva dovesse diventare critica. Ci aspetta una sfida difficile".