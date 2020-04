Coronavirus: Conte, 'da 4 maggio ristorazione con asporto, no consumo cibo in strada'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Dal 4 maggio sarà consentita anche attività di ristorazione con asporto" e non solo di consegna come finora, "ma nessuno pensi che siano consentiti assembramenti davanti" agli esercizi: "Occorrerà mettersi in fila, entrare uno alla volta e il cibo si consumerà a casa, non davanti" al ristorante. Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla fase due.