Alitalia: Bonomi, 'con soldi spesi si potevano comprare cinque compagnie aeree'

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "Con i soldi che abbiamo pagato negli ultimi anni per Alitalia, per una compagnia che è ancora tuttora in crisi, compravamo pre-crisi cinque compagnie aeree: Air France, Klm, Lufthansa, Norwegian Air e Finnair. Non credo che il modello sia questo il modello" di intervento dello Stato nell'economia. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria, ospite di Mezz'ora in più su Rai3.