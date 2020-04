Diasorin: via libera vendita test sierologici covid in Usa, aumenta produzione

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - Diasorin ha ricevuto l'autorizzazione dalla Food and Drug Administration americana per commercializzare anche negli Stati Uniti il test sierologico che individua gli anticorpi del covid19.

"Il test è uno dei primi saggi ad elevata automazione basato sulla tecnologia Clia" ad aver ricevuto il via libera negli Stati Uniti. ll nuovo test sierologico è stato validato presso il Policlinico San Matteo a Pavia, uno dei centri di riferimento nazionali per la pandemia.

Il gruppo, spiega una nota, "sta incrementando la propria capacità produttiva del test nel principale polo industriale a Saluggia, in Italia, per produrne diversi milioni nei prossimi mesi e distribuirli in tutto il mondo".