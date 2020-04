Coronavirus: Comitato Trivulzio chiede incontro urgente con Pregliasco

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - Il comitato parenti del Pio Albergo Trivulzio chiede un incontro urgente a Fabrizio Pregliasco, nuovo supervisore scientifico del Trivulzio. "Chiediamo il numero dei decessi e vogliamo garanzie sul fatto che alla Baggina i nostri cari ricevano tutte le cure necessarie per garantire la loro salute", spiega Alessandro Azzoni, portavoce del Comitato Verità e Giustizia per le vittime del Trivulzio.

"Ormai tutti pensano alla ripartenza del Paese, in attesa del 4 maggio, auspicando una normalizzazione che, purtroppo, ancora è lontana per il Pio Albergo Trivulzio e per le altre RSA della Lombardia, dove gli anziani continuano a morire, il personale sanitario è sotto organico e in molti casi, ancora oggi, i familiari sono tenuti all’oscuro sulla situazione di salute dei loro parenti".