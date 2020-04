25 aprile: Lollobrigida, 'con che faccia ministro Lamorgese resterà al suo posto?'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “Un Governo indegno. Non si salva nessuno. Dopo aver visto cortei, assembramenti, gente in giro autorizzata a fare ciò che è proibito a milioni di famiglie italiane con che faccia il ministro degli Interni Lamorgese resterà al suo posto?". Lo scrive il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida sulla sua pagina Facebook.

"Che autorità può avere a chiedere di non celebrare funerali di chi vede morire un proprio caro, a sposarsi a chi si ama, a pregare il proprio Dio in una chiesa, a festeggiare la sudata laurea di un figlio? Abbiamo atteso di vedere a che punto sarebbero arrivati ritenendo di poter imporre una gerarchia su base ideologica alle feste del nostro popolo. Si è superato ogni limite. Porteremo in Parlamento questa vicenda chiedendone conto. Questo clima da regime rosso non si tollera”.