25 aprile: Delrio, 'dalle tragedie una nuova primavera'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Grazie ai partigiani che con forza e sacrificio hanno costruito la nostra Repubblica. Grazie alle donne e agli uomini della Resistenza da cui nasce la più bella Costituzione del mondo. Ci hanno insegnato che non dobbiamo avere paura come non la ebbero loro di fronte a un futuro ancora senza diritti, senza una scuola pubblica, senza una sanità universale, senza sicurezza per lavoratori e imprese". Lo sottolinea Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, in un video su Twitter per il Settantacinquesimo anniversario della Liberazione.

"Hanno guardato al futuro con speranza e forza. E oggi la loro lezione straordinaria è per noi oggi un messaggio: dalle tragedie più grandi può nascere una nuova speranza, una nuova primavera. Buon 25 Aprile, viva l’Italia".