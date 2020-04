Palermo: omicidio Angela Corona, arrestati la nipote e due uomini (2)

(Adnkronos) - Si chiama Maria Francesca Castronovo e ha 39 anni la nipote della vittima arrestata all'alba di oggi dai Carabinieri di Bagheria. Con lei sono finiti in manette due extracomunitari. Secondo l'accusa sarebbe stati assoldati dalla giovane come sicari per uccidere la zia, Angela Corona. Si tratta di un ivoriano di 23 anni e un maliano di 28 anni. L'omicidio sarebbe avvenuto lo scorso 14 aprile.