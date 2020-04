Coronavirus: slitta cabina regia Fase 2 governo-enti locali, oggi no convocazione**

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Si erano dati appuntamento entro venerdì nell'ultima riunione, ma non c'è al momento, a quanto si apprende, alcuna convocazione per della cabina di regia governo-enti locali sulla Fase 2. Nell'ultima videoconferenza, alla quale era intervenuto anche Vittorio Colao, si era ragionato su diverse ipotesi dal via libera agli spostamenti all'interno della propria regione dal 4 maggio e la possibile riapertura a tappe di negozi, bar e ristoranti nel corso del mese di maggio.

Anche sul trasporto pubblico si era fatto il punto e l'indicazione venuta da Colao era quella di prevedere il 15% dei passeggeri rispetto alla fase pre-virus. La riunione si era conclusa senza decisioni e riaggiornata. A questo punto, la cabina di regia potrebbe riunirsi tra domani e dopodomani.