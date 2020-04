Coronavirus: Sensi-Giacomelli-Romano, 'ok a odg su fondo per pluralismo'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Il governo ha accolto l’ordine del giorno che abbiamo presentato per chiedere uno stanziamento di risorse aggiuntive nel 2020 destinate al Fondo per il pluralismo. Si tratta a nostro avviso di risorse necessarie da erogare alle emittenti locali che stanno svolgendo in questo periodo, più di sempre, un prezioso, capillare lavoro di informazione nelle diverse realtà territoriali, con crescenti difficoltà economiche e gestionali". Lo dicono i deputati del Partito Democratico, Antonello Giacomelli, Andrea Romano e Filippo Sensi.

"Avremmo certo preferito che questo impegno fosse stato inserito direttamente nel testo del decreto ma valutiamo comunque positivamente il parere favorevole del governo al nostro ordine del giorno. Continueremo con convinzione il nostro impegno finché l’impegno di oggi non avrà trovato concreta applicazione.".