Coronavirus: Martella, 'premiata linea Italia su Recovery Fund'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Il riconoscimento europeo della necessità di un Recovery Fund premia la linea portata avanti con tenacia dall'Italia. Ora, la medesima determinazione sarà fondamentale per spingere l'Europa ad attuare le forme di finanziamento per la ripresa in una logica autenticamente solidale". Lo scrive su twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella del Pd.