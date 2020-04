Coronavirus: Gruppo Arena sceglie Unicredit per supportare i propri fornitori

Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - Il Gruppo Arena, primaria realtà imprenditoriale siciliana operante nel settore della GDO con più di 180 Punti Vendita ad insegna Decò, IperConveniente, SuperConveniente e Non Solo Cash, ha attivato in questi giorni grazie alla partnership con UniCredit una innovativa soluzione di dynamic discounting messa a punto dalla fintech FinDynamic. "Lo strumento del dynamic discounting consente alle imprese clienti di UniCredit di ottimizzare il capitale circolante e di supportare efficacemente la propria filiera di fornitori, alleviandone anche eventuali tensioni finanziarie legate alla contingenza"; si legge in una nota.

"I programmi di filiera, particolarmente importanti in un sistema produttivo quale quello italiano caratterizzato dalla prevalenza di piccole e medie imprese, si sono evoluti nel tempo, affiancando allo scopo originario di fornire supporto ai principali fornitori anche altre motivazioni, che spaziano dalla responsabilità sociale al miglioramento dei processi aziendali, dal rafforzamento della relazione commerciale tra buyer e fornitore all'ottimizzazione del capitale circolante fino all'efficientamento della tesoreria aziendale- dice Unicredit - Il programma di filiera implementato dal Gruppo Arena, attraverso Findynamic, si candida ad essere certificato da un ente terzo come programma ad alto impatto sociale".

"Le imprese sono alla ricerca di soluzioni di gestione del circolante sempre più efficaci e lo sconto dinamico consente loro di offrire ai fornitori, utilizzando la propria liquidità, un pagamento anticipato delle fatture, a fronte di uno sconto che varia dinamicamente in relazione al numero di giorni di anticipo rispetto alla data di pagamento concordata in fattura. La soluzione messa a punto da FinDynamic, proposta da UniCredit e adottata ora anche dal Gruppo Arena consente alle imprese di visualizzare le fatture all’interno di una piattaforma web o mobile e di selezionare in modo semplice quelle per il pagamento anticipato".