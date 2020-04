Coronavirus: Gori, 'no certezze imprese e scuole ma tutto chiaro su gioco azzardo...'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Il 27 aprile il 10eLotto, il 4 maggio il SuperEnalotto, l’11 maggio scommesse e slot machine. C’è l’Italia bloccata e non sappiamo niente di preciso sulla riapertura di imprese, negozi e scuole. Tutto chiaro invece sull’azzardo, per lo Stato la prima industria da far ripartire". Lo scrive su twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.