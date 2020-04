Coronavirus: finita riunione capigruppo-governo, richieste maggioranza su dl aprile (2)

(Adnkronos) - Nella riunione dei capigruppo con Gualtieri e D'Incà, il governo ha ribadito i numeri del Def e del decreto Aprile. Dalle parti di Iv, si fa sapere, ci si è concentrati su alcune proposte. Intanto che il reddito di emergenza non sia un nuovo reddito cittadinanza ma le risorse temporanee siano affidate a comuni che conoscono meglio le situazioni più critiche: non sia un assistenzialismo perenne.

Quindi più soldi alle imprese : liquidità sospensione dei pagamenti , il punto è costruire ricchezza e lavoro vero per ripartenza con chi può farlo. E poi sblocco cantieri per 120 mld ( scuole infrastrutture e città), interventi per famiglie con un sostegno durante la fase 2 mentre le scuole sono chiuse e interventi a sostegno del Turismo e di agricoltur.a