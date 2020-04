Coronavirus: Fiba Confesercenti, 'bene proroga concessioni, norma sia subito operativa'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "E’ una notizia positiva, un chiarimento fondamentale da parte del ministro Franceschini, soprattutto in un momento di emergenza come questo". Così Maurizio Rustignoli, il presidente nazionale di Fiba, l’associazione delle imprese balneari Confesercenti, commenta la proposta del ministro Franceschini di inserire nel dl Aprile la sospensione di ogni procedimento di riassegnazione e riacquisizione delle concessioni balneari fino al 2033.

"Una richiesta che Fiba avanza da tempo - continua il presidente - poiché le imprese balneari si trovano in una situazione difficile: la maggior parte di queste, infatti, ha la scadenza del titolo concessorio a dicembre 2020 mentre la maggior dei Comuni italiani, di fatto, non ha ancora recepito la legge 145 del 2018 che estende i titoli concessori al 2033", sottolinea.

"Un segnale importante per le imprese - conclude Rustignoli - che potranno trovare la giusta fiducia per ripartire nonostante un anno difficile davanti, finalmente agevolate nell’accesso al credito per reperire le risorse finanziarie necessarie a traghettare le aziende oltre la crisi. Auspichiamo che, una volta inserita la norma nel prossimo decreto sull’emergenza economica del coronavirus, diventi immediatamente operativa ed i molti Comuni ancora inadempienti possano procedere all’estensione dei titoli concessori".