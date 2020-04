Coronavirus: E.Letta, '100 mld Sure è il più grande progetto sociale Ue'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Ieri approvato SURE, 100mld, contro disoccupazione. Non se ne parla perché non c’è stata controversia, ma è un passaggio storico. È il più grande progetto sociale europeo. Nasce proprio subito dopo uscita del Regno Unit che infatti metteva sempre veto contro qualunque passo di #EuropaSociale". Lo scrive su twitter l'ex-premier Enrico Letta.