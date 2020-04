Coronavirus: Delrio, 'Ue ha fatto più in 20 giorni che in 20 anni'*

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "La Ue ha fatto più in 20 giorni che negli ultimi 20 anni. Siamo una comunità che decide di non lasciare nessun paese solo. Di fronte a una crisi senza precedenti si è scelto uno strumento nuovo per aiutare la ripresa e sostenere imprese, lavoro, ambiente e sanità: Recovery Fund". Lo scrive su Twitter Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera.