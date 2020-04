Coronavirus: Amendola, 'da Consiglio Ue ok Recovery Fund, ora tempi stretti'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Dall’#EUCO una nuova strada per l'Europa: accordo sul #RecoveryFund e su azioni di politica fiscale comune. In poche settimane più risultati che negli ultimi anni. Ora tempi stretti e rendere queste scelte operative con risorse per sanità, ambiente, imprese e lavoro Bandiera italianaBandiera dell'Unione Europea". Lo scrive su twitter il ministro delle Politiche Ue, Enzo Amendola.