Coronavirus: Alfieri, 'da Consiglio europeo risultati importanti per Italia'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “L’Italia porta a casa un risultato importante al Consiglio europeo. Ai 540 miliardi complessivi dei fondi Bei per le imprese, del fondo sure per la cassa integrazione e della linea Pandemic del Mes senza condizionalità, si aggiungeranno le risorse del Recovery Fund, fortemente voluto da Italia e Francia. Uno strumento che servirà per aiutare la ripresa economica dei Paesi maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria". Lo afferma Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri del Senato.

"Ora -aggiunge- vigileremo e lavoreremo perché la Commissione individui con urgenza i meccanismi di finanziamento e velocizzi l’erogazione dei fondi: è necessario fare in fretta perché il nostro Paese, come gli altri, riceva al più presto il giusto sostegno”.